-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

KKTC’nin zaman zaman siber saldırıların hedefi olduğunu belirten Arıklı, bu konuda Türkiye ile yakın temas halinde çalıştıklarını söyledi. Türkiye’de siber güvenlik alanında özel bir daire başkanlığının bulunduğunu hatırlatan Arıklı, KKTC’de de benzer bir yapılanma oluşturulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Siber saldırıların zaman zaman Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından önlenebildiğini ancak bazı durumlarda kurumun yetersiz kaldığını belirten Arıklı, bu nedenle daha kapsamlı ve uzmanlaşmış bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bazı bakanlıklara ait internet sitelerinin saldırıya uğradığını doğrulayan Arıklı, söz konusu girişimlerin BTHK aracılığıyla engellenmeye çalışıldığını söyledi. Siber tehditlerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli değiştiğine dikkat çeken Arıklı, bu saldırıları tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Siber güvenliğin sürekli güncellenen önlemler ve teknolojik yatırımlar gerektirdiğini ifade eden Arıklı, “Siber saldırılar sürekli gelişerek devam edecek. Bunu ebediyen önlemek mümkün değil. Sürekli tedbir almak ve sistemi geliştirmek zorundayız” dedi.

Türkiye’den teknik destek ve uzman desteği talep ettiklerini de açıklayan Arıklı, ülkede özel bir siber güvenlik birimi kurulmasının artık zorunluluk haline geldiğini belirterek, “BTHK yeterli değil. Ayrı bir birim kurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.