CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Konuyla ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu'nda Sivil Havacılık Dairesi'nde yaşanan sıkıntılara değindi.

Sivil Havacılık Dairesi'nde özel bir şirketle yapılan sözleşme gereği malzeme açısından büyük eksiklik yaşandığını belirten Besim, 'şirket tasarrufa gideceğiz dedi. Kağıt, kalem hatta tuvalet kağıdı dahi özel şirket tarafından alınıyor. Bilgisayarlar eski, ekranları kararıyor. sıkıntılar büyük' diye konuştu.

Sivil Havacılık Dairesi'nin daha çağdaş hale gelmesi için uğraştıklarını belirten Filiz Besim, bu yönde bir yasa çalışması yaptıklarını belirterek, Sivil Havacılık Dairesi'ndeki sorunların bir an önce çözümlenebilmesi için çalışmaların tamamlanmasını temenni etti.

Devrim Barçın: Sivil Havacılık Dairesi'nde işçi kadroları azaltılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın da konuyla ilgili söz alarak, Sivil Havacılık Yasası görüşülürken, Dairesi'de işçi kadrolarının azaltılmasının konuşulduğunu belirterek, bundan mutlu olduğunu kaydetti. İşçi sayısı azaltılırken, kadrolu sayısının artırılmasının gündeme geldiğinin altını çizen Barçın Sivil Havacılık Dairesi'nde işçi olmanın ek mesai demek' olduğunun altını çizdi.

Arıklı: Sivil Havacılık Dairesi müdürüne talimatı veriyorum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Yasanın gerekliliğine vurgu yaparak 'bu havalimanına yakışır iki yasaya ihtiyacımız vardı. Biri güvenlikle ilgiliydi biri de Sivil Havacılık Dairesi'ne dönük yasaydı, hayata geçiyor' diye konuştu.

Sivil Havacılık Dairesi'nde malzeme eksikliği yaşandığının doğru olduğunu kaydeden Arıklı, 'Daire müdürüne ihtiyaçlarınız giderilmezse bize hemen bildirin' talimatı vereceğini kaydetti.

Ercan'da 150 üzerinde özel güvenlik çalıştırılması gerektiğine dikkat çeken Arıklı sözleşmenin bu yönde olduğunu şu anki güvenlik sayısının ise 89 olduğunu kaydetti. Bu husus üzerinde önemle durduklarını belirten Arıklı, bu personellerin eğitilmesi gerektiğinin de altını çizdi.