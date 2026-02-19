Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), VIP ve turistik transfer taşımacılığı alanında yaşanan mevcut sorunların giderilmesi talebiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı ziyaret ederek sektörün durumu, önemi ve çözüm önerilerini içeren iki kapsamlı belge sundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, VIP ve turistik taşımacılık yapanların taleplerinin haklı talepler olduğunu belirterek konuyu Başbakan Ünal Üstel ile görüşeceğini ve gelecek hafta içerisinde çözüm üretilebileceğini belirtti.

Arıklı ile görüşme sırasında Birlik yetkilileri, özellikle 8+1 ve 9+1 koltuklu turistik transfer araçlarının mevzuattaki belirsizlikler nedeniyle hat ve taksi taşımacılığı ile karıştırıldığını, bunun da sahada keyfi uygulamalara ve cezai baskılara yol açtığını vurguladı. Sunulan belgelerde, turistik transfer hizmetinin rezervasyon esaslı, yolcu bilgisi önceden kayıt altına alınan ve sabit güzergâh ya da durak sistemi bulunmayan ayrı bir taşımacılık kategorisi olarak net şekilde tanımlanması gerektiği ifade edildi.

ARAÇLARIN BELLİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Birliğin hazırladığı düzenleme taslağında, turistik 8+1 ve 9+1 araçların yol kenarından yolcu alamayacağı, taksi durağında bekleyemeyeceği, taksimetre kullanamayacağı ve sabit saatli sefer düzenleyemeyeceği belirtilirken; bu araçların yalnızca havalimanı, otel, tur organizasyonu ve şehirler arası turizm taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermesi öngörülüyor. Taslakla birlikte hat taşımacılığı ve taksi sektörünün korunması, turistik transfer faaliyetinin ise net kurallarla ayrı bir çerçeveye kavuşturulması hedefleniyor.

Sunulan ikinci belgede ise VIP ve turistik 9+1 araçların ülke ekonomisine katkısına dikkat çekildi. Raporda bu araçların turizm zincirinin ilk halkasını oluşturduğu, özellikle havalimanı–otel–tur transferlerinde aktif rol oynayarak turistlerin otel, restoran, casino, tur ve alışveriş harcamalarını tetiklediği kaydedildi. Küçük gruplar, VIP yolcular ve kısa süreli konaklama yapan turistler için büyük otobüslere alternatif olan bu segmentin turizm akışının sürekliliği açısından kritik olduğu vurgulandı.

DÖVİZ GİRDİSİNE KATKIDA BULUNUYOR

Ekonomik katkı başlığında, turistik transfer araçlarının istihdam yarattığı, yan sektörlere doğrudan harcama sağladığı ve devlet bütçesine ruhsat, vergi, sigorta ve akaryakıt kalemleri üzerinden gelir ürettiği ifade edildi. Birlik, sektörde faaliyet gösteren araç sayısının artmasıyla birlikte yüzlerce kişilik kayıtlı istihdam oluştuğunu ve bu yapının döviz girdisine de katkı sunduğunu belirtti.

KTTTB, mevzuattaki belirsizliğin devam etmesi halinde kayıt dışılığın artabileceği, turizm transferlerinin Güney’e kayabileceği, küçük işletmelerin piyasadan çekilebileceği ve vergi ile döviz kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle sektörün cezai uygulamalarla değil, net kategori tanımı ve açık mevzuat düzenlemesiyle yönetilmesi gerektiği görüşü Bakan Arıklı’ya iletildi.

Birlik, yapılacak yasal düzenlemenin hem turizm sektörünü destekleyeceğini hem de taşımacılık alanındaki yorum farklılıklarını ortadan kaldırarak sektörel huzur ve denetim netliği sağlayacağını vurguladı.