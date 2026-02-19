Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emek-İş Sendikası’nın yasal prosedürü tamamlayarak, bakanlığa bağlı Sendikalar Mukayyitliğine başvuruda bulunduğu ve Mukayyitliğin, 5 Şubat 2026 tarihinde, ilgili sendikaya toplu iş sözleşmesi yapmak amacıyla yetki verdiği kaydedildi.

Bunun üzerine sendikanın, 42/96 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın 11. Maddesi uyarınca işvereni toplu görüşmeye davet ettiğini, ancak bu çağrıdan sonuç alınamadığı belirtilen açıklamada, akabinde sendikanın 6 Şubat tarihinde işyerinde grev kararı aldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasına şöyle devam etti:

“Bakanlığımız, 9 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00’da işçi ve işveren taraflarını Bakanlıkta bir araya getirerek tarafları dinlemiş ve sağlıklı bir diyalog zemini oluşturmak amacıyla arabuluculuk sürecini başlatmıştır. Aynı gün öğle saatlerinde ise işveren tarafından, 39 KKTC vatandaşının 6 Şubat 2026 tarihinden itibaren 30 günlük ihbar süresi verilerek 6 Mart 2026 tarihinden geçerli olacak şekilde işten durduruldukları Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Bu süreçte yapılan tüm başvurular titizlikle incelenmekte olup, çalışanların herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm işlemler yasal mevzuat çerçevesinde yakından takip edilmektedir.

Taraflar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yeniden başlatılması amacıyla ilgili sendika, 11 Şubat 2026 tarihinde Bakanlığımıza yazılı başvuruda bulunarak işverenle toplantı tarih ve saatinde uzlaşı sağlanamadığını bildirmiştir. Bunun üzerine Bakanlığımız, aynı gün taraflara yazı göndererek 12 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’de toplu görüşme yapılması için çağrıda bulunmuştur. Ancak söz konusu toplantıya işveren tarafı herhangi bir gerekçe göstermeden katılmamış ve bu durum resmi tutanaklara geçirilmiştir.

Aynı gün Emek-İş Sendikası, işverenin görüşmelere katılmaması nedeniyle uyuşmazlığın çözümü amacıyla 42/96 sayılı Yasa’nın 21(1) maddesi uyarınca Uzlaştırma Kurulu oluşturulmasını talep etmiştir. Bakanlığımız, bu başvuru üzerine gecikmeksizin işlem yaparak 13 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00’da Uzlaştırma Kurulu’nun toplanacağını taraflara yazılı olarak bildirmiştir. Ancak 13 Şubat 2026 tarihinde yapılan bu toplantıya da işveren tarafı yine herhangi bir gerekçe göstermeden katılmamıştır.

Bunun üzerine Bakanlığımız, aynı gün öğle saatlerinde, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın Suç ve Cezalar bölümündeki 24. Madde (3) ve (7) fıkraları uyarınca toplu görüşme çağrılarına uymayan işveren hakkında gerekli yasal yaptırım sürecini başlatmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel önceliğimiz, çalışanların haklarının korunması, geçen zaman içerisinde her iki tarafın da artarak devam eden zarar ve hak mahrumiyetlerinin bir an önce sona ermesi ve bir uzlaşıya varılmasıdır. Buna ulaşmak ise ancak diyalog yoluyla mümkündür.”

Bakanlık, yasal sorumlulukları çerçevesinde arabuluculuk görevini eksiksiz yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun, iki gün önce yaptığı işyeri ziyaretinde, çalışanların somut taleplerini bizzat aldığını ve hemen akabinde işveren temsilcileri ile görüşme yaparak çalışanların taleplerini ilettiğini kaydetti.

“İşveren tarafından bakanlığımıza henüz geri dönüş olmamıştır” denilen açıklamada, şöyle devam etti:

“Bakanlığımız devrede olmaya devam edecek, sendika ile işveren arasında kopan iletişimi yeniden sağlamaya çalışmaya gayret gösterecek, çalışma barışının yeniden tesis edilmesi için gerekli tüm adımlar aynı hassasiyetle atmaya devam edecektir.”