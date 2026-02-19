Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersoy ile Ecevit, şehit yakınları ve malül gazilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile bir araya geldi.

Görüşmede, şehit aileleri ve gazilere yönelik desteklerin geliştirilmesi amacıyla iki ülke arasında yürütülebilecek ortak projeler ele alındı.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hukukçusu Pınar Gündüz ile Bakanlık Bilgi İşlem Merkezi Sorumlusu Ahmet Hızlı da hazır bulundu.