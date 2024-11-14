YDP Genel Başkan Erhan Arıklı katıldığı bir televizyon programında konuştu.

CTP‘nin önerisini değerlendiren Arıklı “Tufan hoca pratik zekaya sahip birisi. Gayet güzel bir öneri yapmıştır. Dikkat etmişseniz, Ziya Öztürkler’in yeniden adaylığını da karşı çıkmamıştır” dedi

Arıklı, “Dilerim Tufan hocanın önerisi bugün UBP Meclis Grubu’nda iyi değerlendirilir ve bugün ziya hoca istifa eder 1 saat sonra yeni aday olur ve bu iş biter” diye ekledi.

Arıklı, Ziya Öztürklerin yeniden aday olması konusunda YDP’nin ısrarlı olduğunu sözlerine ekledi.