Haber: Pelin Yükselay

Türk Devlet Teşkilatı’nın KKTC ile ilgili açıklamalarını ve Güney Kıbrıs’ta elçilik açma girişimlerini değerlendiren Arıklı, ‘Türk Devletleri Teşkilatı bizim olmazsa olmazımız değil, bizim olmazsa olmazımız Türkiye’dir’ dedi.

KKTC’nin esas alması gerekenin Türkiye ile ilişkiler olması gerektiğini vurgulayan Arıklı, umut yitirilmeden Türkiye ile çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı. “Duygusal davranmaya gerek yok, akılcı yaklaşmak gerekiyor” diyen Arıklı, anavatan Türkiye ile birlikte yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı: Bizim önümüze bakmamız lazım

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Arıklı, ülkelerin kendi ‘çıkarlarına’ baktığını belirterek, “biz onlarla yola çıkmadık, biz onlarla beraber bu Cumhuriyeti kurmadık. Bizim kiminle yola çıktığımıza bakmamız lazım. Bir moral bozukluğu var doğrudur, bir buçuk yıllık bir serüven var ama önümüze bakmamız gerekiyor’ diye konuştu.

“Kıbrıs sorununda bir gelişme olmaz”

Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Arıklı Kıbrıs sorununda bir gelişme beklemediğini ve olmayacağını söyledi. ‘Gayrı resmi görüşmelerden ne beklenebilir?’ diye soran Güven Arıklı, şunları kaydetti:

“Tanımadığın, varlığını istemediğin bir insanla ne konuşacaksın ve de ne anlaşacaksın? Benim hiçbir şeyimi istemiyorsun askerimi, insanımı, Türkiye’nin garantörlüğünü... 300 kişilik heyetle Cenevre’ye gidiyorlar. Fikirlerle, yazdığın metinlerle mücadele vereceksin, takım elbise ile Cenevre’ye gitmekle değil. Güven Artırıcı önlemlermiş, kişisel temsilci atanmasıymış, kapılar açılmasıymış, ben hiçbirine inanmıyor ve beklemiyorum”.

Disiplin Tüzüğü… “Yeri ve zamanı değildi”

Disiplin Tüzüğü ve yapılan eylemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gazeteci, Profesör Doktor Güven Arıklı, Disiplin Tüzüğü konusunu haklı bulan ve bulmayanları ‘Türkiye karşıtı ya da sevdalısı’ diye ikiye ayırmanın doğru olmadığını vurguladı.

“Bu talep Türkiye’den geldi ise bunun açıklanması lazım” diyen Arıklı, “kimse başörtüsüne karşı değil. Beklerdiniz dönem biterdi yaz tatili içerisinde bu konu her anlamda masaya yatırılır ve ortak fikir yaratılırdı. Eğitimde kalite yakalanmadı diğer taraftan baş örtüsü üzerinden kardeşler arasında kavga çıkarıldı. Belki düşünce doğru ama yeri ve zamanı doğru değil. Bir tarafta tüzüğe karşı çıkanlar, diğer tarafta ana vatana saygı duyanlar. Konu bu değil. Bu temel üzerinden yürümek ve toplumu ayrıştırmak çok kötü” ifadelerini kullandı.

Toplumdaki kırılmanın durdurulması gerektiğini kaydeden Arıklı, burada görevin hükümete düştüğünü söyledi.

“Sosyal medyada kimse kimseye küfür etmemeli”

Sosyal medyadaki kirlilikle ilgili de konuşan Arıklı, siyasi erkin, sosyal medya yorumlarında devleti bölen, halkı ağır bir şekilde itham eden, küfür-hakaret içeren yorumlara ceza uygulamasının sağlanması gerektiğini belirtti. Arıklı, sosyal medyada kimsenin kimseye küfür etmemesi gerektiğinin altını çizdi.