Gönyeli’de meydana gelen trafik kazasının ardından karakolda olay çıkaran ve bir polis memurunu darp ederek görevinden meneden zanlı E.S., mahkeme huzuruna çıkarılarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Karakolda Polise Darp ve Hakaret

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Duran Dal, 24 Mayıs 2026 tarihinde Alayköy çemberinde alkollü şekilde trafik kazası yapan zanlı E.S.'nin Gönyeli Polis Karakolu'na getirildiğini belirtti. Zanlının, nefesinde %%180 promil alkol tespit edilmesinin ardından "alkollü araç kullanmak" suçundan tutuklanmaya çalışıldığı sırada saldırganlaştığı açıklandı. Polis memurunun aktardığı şahadete göre, zanlı görevli polisi çenesinden ittirerek yere düşürdü ve "Kazadan beni içeri mi sokacaksınız?" diyerek hakaret ve uygunsuz tavırlarda bulundu.

Kabarık Suç Kaydı Dikkat Çekti

Polis, zanlı E.S.'nin 2019 yılından bu yana adeta bir suç makinesi gibi hareket ettiğini ve yargılanmaktan kaçtığını vurguladı. Zanlının geçmişe dönük suç dosyaları mahkemede tek tek listelendi:

2019 (Güzelyurt): Darp meselesinden dosya tanzim edildi ancak zanlıya tebliğ edilemedi.

2022 (Lefkoşa): Kasti hasar, özel hayatın gizliliği, tecavüzi alet taşıma suçlarından teminata bağlandı.

2023 (Girne): Darp ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından teminata bağlandı.

Ocak 2024 (Lefkoşa): Darp meselesinden aleyhine dosya açıldı.

Ağustos 2024 (Gönyeli): Yine trafik kazası, polisi darp ve görevinden men suçlarından Savcılıkta dosyası bulunuyor.

Aralık 2024 (Girne): Mahkeme emrine riayetsizlikten dosya tanzim edildi.

Şubat 2025 (Girne): Kanunsuz uyuşturucu madde (kokain) tasarrufu ve kanunsuz bıçak taşımadan teminata bağlandı, tahkikatı sürüyor.

Eylül 2025 (Gönyeli): Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan kesilen cezayı ödemediği için dosyası açıldı.

Mart 2026 (Girne): Mahkeme emrine riayetsizlikten süren bir tahkikatı bulunuyor.

Mart 2026: Üniformalı polisin "Dur" emrine uymamaktan kesilen cezayı ödemediği için dosyası bulunuyor.

Polis, zanlının geçmiş trafik suçları nedeniyle sürüş ehliyetinin iptal edilmesine rağmen yasa dışı şekilde araç kullanmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Savcılık: "11 Açık Dosyası Var, Suç İşlemeye Meyilli"

Soruşturmanın tamamlandığını belirterek tutuklu yargılama talep eden polislerin ardından söz alan Savcı Cansu Lefkonuklu, zanlının hâlihazırda 11 açık meselesi bulunduğunu ve serbest kalması halinde yeniden suç işlemeye meyilli olduğunu belirterek, 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç: "Mahkeme Sana Beş Kez Şans Verdi"

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı E.S. cezaevine gitmek istemediğini beyan etti. Ancak huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bu talebine sert tepki gösterdi.

"Beş kez mahkeme sana şans verdi ancak teminatla serbest olduğun zaman diliminde suç işlemeye devam ettin."

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yargılanma sürecini beklemek üzere, 20 günü aşmayan bir süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.