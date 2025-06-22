Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“SIRADA TÜRKİYE VAR...

Ortadoğu uzmanları, Suriyedeki fiili bölünmenin arkasından sıranın İrana geleceğini, son ve nihai hedefin ise Türkiye olduğunu söylüyorlar uzun zamandır.

Esasen bunu bilmek için uzman falan olmaya da gerek yok. 2003 yılında ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice "Aralarında Türkiyenin de olduğu 22 ülkenin sınırları değişecek" derken, ABD nin Büyük Ortadoğu Projesinin bölgeye ne getirip ne götüreceğine işaret etmişti.

Sudan, Somali, Yemen, Libya, Fas, Irak, Suriye ve şimdi de İran. Hepsi bölündü ya da bölünmek üzere.

Sırada Türkiye var. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli' den tutun, Abdullah Öcalan'a kadar herkes söylüyor.

Bu bilindiği ve görüldüğü için Türkiye son yıllarda Savunma Sanayiine ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımların karşılığını Karadağ, Libya ve Pakistan'da sahaya yansıttı. Öte yandan Batının elindeki Kürt Kartını almak için yeni bir "Çözüm Süreci" başlattı.

Devlet Bahçelinin, Abdullah Öcalan'a "Kurucu Lider, Gelsin Mecliste konuşsun" sözlerine bir anlam veremeyenler, ne Irak'ın, ne Suriyenin ne de İran'ın akıbetini düzgün anlamayanlardır...

Tabii herkesin bilmesi gereken şey, Türkiye sınırları İngilizler tarafından cetvelle çizilmiş bir ülke değildir. Burada yaşayan millet de 5000 yıllık bir tarihe sahip bir millettir. Türkiyenin Ortadoğunun sıradan Devletleri ile karıştırılmaması gerektiğini en iyi BOP'u hazırlayan güçler bilir.

KKTC nin stratejik önemi de işte bu noktada, yani nihai hesaplaşmada ortaya çıkıyor.

Türkiye ile hesaplaşacak olanlar Kıbrıs'ı ve dolayısı ile KKTC yi de masaya koymuşlardır.

Göreceğiz...”