Mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay’ın başkanlık için yarıştığı Kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi de belirlenecek.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kurultayda sandıklar 20.00’de kapanacak ve oy sayımına geçilecek.

Saat 10.30 itibarıyla divanın oluşturulması ve raporların sunulması ile başlayan Kurultay’ Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuk olarak katıldı.

Tatar, Kurultayda yaptığı konuşmada, seçimin hayırlı olmasını diledi, YDP’yi bugüne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Tatar, “Bizi birbirimize bağlayan KKTC sevgisi, Anavatan sevgisi, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve onurlu bir yaşamdır” dedi.

Olağan Kurultay, başkan adaylarının konuşmalarıyla devam ediyor.