Polis Basın Subaylığı’ndan duyurulan Lefkoşa’da sakin Ayla Dalgalan (K-56), orak anemisi, mitral kapak yetmezliği ve yanlış kan transfüzyonu (dışardan kan alma) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden sevk edilerek Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde yatırılan ve hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay ile ilgili Yakın Doğu Hastanesi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Hastanın Yanlış tedavi sonucunda Yakın Doğu Hastanesine sevk edildiğini ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın hayatını kaybettiğini belirten hastane yönetimi, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Yakın Doğu Hastanesinin açıklaması şu şekilde;

Paylaşılan haberin yanlış algı yaratıcı içeriğe sahip olması nedeniyle açıklama yapma gereği duymaktayız. Kaybettiğimiz hasta yanlış kan transfüzyonu sonrası başka bir merkezden hastanemizin yoğun bakım servisine sevk edilmiş, 12 gündür yoğun olarak uygulanan tedavilere rağmen kurtarılamamıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.