Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Akademi Sanat Derneğinin düzenlediği Anka Kuşu Defilesi'ni izledi.

Bellapais Manastırı’nda yapılan etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi bir yerde düzenlenen defilede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Akademi Sanat Derneği’ni Kıbrıs Türk kültürü ve sanatına yaptığı katkıdan dolayı tebrik etti.

Geçmişten gelen Kıbrıs Türk kültürünü ve sanatını günümüzde sergileyip gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu değerlere sahip çıkılıp paylaşılmasının başarı olduğuna dikkat çekti.

“Kıbrıs Türkü kendi öz topraklarında kültürüyle var olmaya devam edecektir” diyen Tatar, kültürü, gelenekleri ve manevi değerleriyle Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta ayrı bir halk olduğunu kaydetti.

Defilenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkı koyanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı, gelecekte yapılacak çalışmalar için başarı diledi.