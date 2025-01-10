Arıklı, Bakırcı’ya “Bizim oyumuzla belediye başkanı seçilmesine rağmen bu yolla ilgili bizimle hiç görüşmedi, çünkü maksadı şov yapmaktı” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Arıklı’nın açıklaması şu şekilde:

“Daha öncede açıkladığımız gibi Karpaz-Manastır yolu Bakanlığımız tarafından programa alınmıştı. Programa göre çalışmalar bu ay sonu başlayacak ve yağmurların dinmesi ile Mart sonu, Nisan başı yapımına başlanacaktı.

Bu arada Yüklenici Firmadan birkaç aylık boşluğu değerlendirmesi için Çayönü-Güvercinlik yolunu öne almasını yapmasını istedim. Bu yol eski yolun üzerinde tadilat yapılacağı için yağmurdan çamurdan fazla etkilenmeyecek bir yoldu.

Anlaştık. İlgili firma kısa bir sürede araçlarını Güvercinlik-Çayönü’ne kaydırıp çok kısa sürede bu yolu yapıp, ardından ekipmanlarını Karpaz-Manastır yoluna kaydıracaktı.

İşte bu arada Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, sahneye çıkıp rol kapmak için bizi eleştirip bölge halkını aleyhimize kışkırtmaya kalkıştı.

Bu arkadaş bizim oyumuza Belediye Başkanı seçilmiş bir şahıs olmasına rağmen şimdiye kadar bu yolla ilgili bizimle hiç görüşmedi. Son gelişmeler hakkında bizimle bir kez dahi telefonla dahi bilgi almadı.

Çünkü maksadı şov yapmaktı. 50 yıldır dokunulmayan yolu biz programa aldık ve nasipse önümüzdeki bir kaç ay içinde başlayıp bitireceğiz. Belediye Başkanı bizi teşvik edeceğine bizi eleştirerek kendince puan kazanmaya çalışıyor.

Yapma Başkan. Buradan sana ekmek çıkmaz. O yolu biz yapacağız. Haddini ve terbiye sınırlarını aşma lütfen.”