Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, "Değerli dava arkadaşlarım, sizleri yarın akşam Lefkoşa İlçe Başkanlığımızın düzenlediği şölene davet ediyorum. İlçe Başkanlarımızın "Dönüşümlü Başkanlık" teklifi, muhataplarımız tarafından da kabul edilirse, bu şöleni “Barış Şöleni” yapar, kucaklaşır dostları sevindirir, rakiplerimizin sevinçlerini ise kursaklarında bırakırız." ifadelerini kullandı.