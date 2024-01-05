Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazeteci Ulaş Barış’ın paylaşımına ironik bir yanıt verdi.

Barış, Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak Maria Cuellar’ı resmi olarak göreve atanması sonrasında Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya işaret ederek, "Atama sonrası bir açıklama yapan Tatar’ın ofisi ise yeni temsilciyle görüşmek için ortaya bir sürü ön şart koyarak bir kez daha çözümsüzlük niyetini gösterdi. Bakalım BM bu tavra daha ne kadar tahammül edecek…” ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı ise Barış'a, “Kesin bizi cezalandırır BM. Mesela tanınmamamız için karar çıkartır Güvenlik Konseyinden. Ambargolara zemin hazırlar mesela. Pile’ye yapacağımız yolu engellemek için bariyer koyar yola maazallah. En kötüsü de yolu durdurmak için ara bölgeye konut yapımı için Rumlara izin verir... İş değil bu Tatar'ın yaptığı. Harika bir ilişkimiz olan tarafsız BM ile ilişkilerimizi bozacak. Yazıııık ki ne yazık...” şeklinde cevap verdi.