Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Prag'a atanan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden veda etti; "İz bıraktı..." ifadelerini kullandı.

Bakan Arıklı, "Sayın Feyzioğlu ile Büyükelçi olmadan önce tanışmış ve Maraş konusundaki çalışmalarını yakinen ve takdirle takip etmiştim. Büyükelçi olarak Lefkoşa'ya atandığında da çok farklı bir Büyükelçi profili ortaya koydu. Halkla iç içe olması ile herkese kendini sevdirdi. Sorunlara bulduğu pratik çözümlerle, hemen hemen bütün Bakanlara yardımcı oldu" dedi.

Erhan Arıklı, "Ben onu, özellikle Ercan Havaalanının bitirilmesi ve imzalanan ek 5 protokolü esnasında ortaya koyduğu "Liderlik" pozisyonu ile hatırlayacağım... Güle güle Sayın Büyükelçim..." paylaşımını yaptı.