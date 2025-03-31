Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın ölümünün ardından sosyal medyada yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi. Arıklı, "BİR PARÇA İNSANLIK..." diyerek, Hz. Peygamber'in "Ölülerinizi hayırla yad ediniz" sözlerini hatırlattı.

Arıklı, yaptığı açıklamada, kendini Cennetin kapısında bekçi ilan eden bazı kişilerin sevmedikleri insanları cehenneme gönderme terbiyesizliğini sergilediklerini belirterek, bu durumu kınadı. Bakan Arıklı, “Bunlar için AYIP ve GÜNAH kelimeleri az bile” dedi.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"BİR PARÇA İNSANLIK…



Hz. Peygamber buyuruyor ki; “Ölülerinizi hayırla yad ediniz”.



Hal böyle iken kendini Cennetin kapısında bekçi ilan eden bazı densizler, sevmedikleri kişileri cehenneme gönderme terbiyesizliğini gösteriyorlar.

Bunlar için AYIP ve GÜNAH kelimeleri az bile…"