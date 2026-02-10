CANLI AKTARIM

Arıklı, Aksa 2 sözleşmesinin kendilerinden önceki hükümet döneminde hazırlandığını vurgulayarak, “Aksa 2 sözleşmesini siz yaptınız ve toplumun önüne koyan sizsiniz. Şimdi onun hesabını bize yüklüyorsunuz. Siz yaparsanız ihtiyaç, biz yaparsak peşkeş…” ifadelerini kullandı.

“Fiber projesi ülkenin en büyük ihtiyaçlarından biri”

Fiber optik projesinin ülke için kritik bir gereklilik olduğunu söyleyen Arıklı, Güney Kıbrıs’ın projeyi yıllar önce tamamladığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Güney bu projeyi 5 yıl önce tamamladı, internette çağı yakaladı. Biz hâlâ geri kalmış internetle bilişim yapmaya çalışıyoruz. Bu fiber projesinin mutlaka gerçekleşmesi gerekiyor.”

“Türk Telekom bugün en büyük tedarikçimiz”

Arıklı, Türk Telekom’un ülkedeki uluslararası bağlantı ve altyapıdaki rolüne dikkat çekerek şirketle ilgili eleştirileri haksız buldu:

“Türk Telekom Türkiye’nin saygın bir kurumudur. Bizim dünyayla bağlantımızı kuran da şu anda altyapımızı sağlayan da Türk Telekom’dur. Zamanında neden ses çıkarmadınız, neden başka proje getirmediniz?”

Devletin Türk Telekom’a 48 milyon dolar borcu bulunduğunu belirten Arıklı, bu borcun geçmiş hükümet döneminde de ödenmediğini söyledi ve ekledi:

“Türk Telekom bize bir kere bile ‘borcunuzu ödeyin’ demedi. Çünkü Türkiye’nin bir kurumudur, devlet politikasına göre hareket eder.”

“Protokol geliştirilmeye açıktır”

Arıklı, fiber altyapı protokolünün değişime ve geliştirmeye açık bir çerçeve sunduğunu ifade ederek, olası teknik belirsizliklerin çözülebileceğini söyledi:

“Anomaliler olabilir, muğlaklıklar olabilir. Bunları oturup konuşmak varken projeyi ‘peşkeş’ olarak nitelendirmek bize ne kazandıracak? Bir 10 yıl daha mı kaybedelim?”

“Bu proje size rağmen gerçekleşecek”

Konuşmasının sonunda Arıklı, fiber altyapı projesinin mutlaka hayata geçirileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Size rağmen bu proje gerçekleşecek.”