- ÖZEL HABER / Bahar Sancar

MECLİSİN İÇİ DE DIŞI DA KARIŞTI… El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önünde bir eylem gerçekleştirdi. El-Sen’in eylemine KTAMS da Meclis’te tam gün greve giderek destek belirtti ve mecliste tam gün greve gitti. Eylemler nedeniyle meclis önünde hareketli ve hararetli saatler yaşanırken, meclis içindeki grev nedeniyle mecliste genel kurul çalışmaları yapılamadı.

“SABOTAJ”… EL-SEN’in eylemi ile birlikte ülkede yeniden elektrik kesintileri yaşandı. EL-SEN kesintilerin “Arıza” kaynaklı olduğu yönünde açıklama yaparken, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, ülke genelinde yaşanan eş zamanlı kesintiler hakkında açıklama yaparak, “Sabotaj olduğu yönünde bilgi geldi. Planlı bir elektrik kesintisi yok” dedi.

“BU İŞİN BİR YAPTIRIMI YOK MU?”… Ülke genelinde yaşanan kesintilerden dolayı ise vatandaş isyan etti. “Birileri eylem yapıp kişiler çıkarlarını korurken bütün bir ülke mağdur ediliyor. Bu işin bir yaptırımı yok mu?” diye sordu. Esnaflar ise yaşanan kesintilerden dolayı müşterilerin dükkâna girmediğini ifade ederek, “Bizim bu kaybımızı EL-SEN mi ödeyecek? Zorlu piyasa şartlarına elektrik kesintileri ile mağdur ediliyoruz” dedi. Evde cihaza bağlı yaşayan hastalar ise kesintilerden dolayı zor anlar yaşarken, “Hayatımız ile oynanıyor!” diyerek isyan etti.