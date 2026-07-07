Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin ile Mısır kozlarını paylaştı.

Mısır'ın etkili olduğu maçta ilk yarı 1-0 Afrika ülkesinin lehine sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Mısır 2-0'ı yakaladı.

MESSI DAMGASI

Mısır son 16 biletini kaptı
Mısır son 16 biletini kaptı
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İlk yarıda penaltı kaçıran Messi, maçın son bölümüne adeta damgasını vurdu. Messi 79. dakikada yaptığı asist ve 84. dakikada attığı golle skoru hızlı bir şekilde eşitledi.

90+2'de Enzo Fernandez'in attığı gol Arjantin'in büyük geri dönüşünü tamamladı. Böylelikle son şampiyon çeyrek finale yükseldi.