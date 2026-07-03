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Mısır; son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçını kazanan takım ile karşılaşacak.

Seri penaltı atışlarında Mısır, Avustralya'ya karşı 4-2'lik üstünlük sağladı ve Mısır son 16 biletini kaptı.

Mücadelenin 90 dakikası bu skorla sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı.

Avustralya, 55. dakikada Hany'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitlik yakaladı.

Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Ashour sahneye çıktı ve Mısır'ı 1-0 öne geçirdi.

Avsutralya ile Mısır tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.

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