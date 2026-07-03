Avsutralya ile Mısır tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geldi.
Dallas'ta oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Ashour sahneye çıktı ve Mısır'ı 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı Mısır'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Avustralya, 55. dakikada Hany'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitlik yakaladı.
Mücadelenin 90 dakikası bu skorla sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı.
Seri penaltı atışlarında Mısır, Avustralya'ya karşı 4-2'lik üstünlük sağladı ve Mısır son 16 biletini kaptı.
Mısır; son 16 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçını kazanan takım ile karşılaşacak.