Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın 2200 yıllık mezarı, arkeologları endişelendirdiği belirtiliyor. İçeride ölüm tuzakları ve öldürücü miktarda civa bulundurulduğu belirtilen mezar ilk olarak 1974 yılında Çin'de çiftçiler tarafından keşfedilmişti. 60 kilometre büyüklüğünde olduğu ifade edilen alan, incelenmeye başlandığında zaman ise, antik silahlar, askerler ve daha birçok olağanüstü parçaları ortaya çıkardı.

Fakat arkeologların o günden bugüne hala mezarın ana noktasına girmediği belirtiliyor. Ölümsüzlük iksiri arayan Qin Shi Huang'ın mezarının yakınına girmek için birçok uğraş gösterilse de, uzmanlar mezarın çevresindeki tuzaklardan bugün dahi 'ölümcül' olabileceği gerekçesiyle çekiniyor.

Arkeologların çekinmesinin başka bir sebebi daha olduğu aktarılıyor. 'Çin tarihinin babası' olarak bilinen Sima Qian'ın bölgede araştırmalar yapması ardından, mezar etrafındaki bubi tuzakları yanında ölümcül seviyede civa bulundu.

Ölümsüzlüğü arayan imparator, ölümsüzlük iksiri yüzünden hayatını kaybetmiş

Ayrıca, tarih kitabı The Shiji'de, mezara girmeye çalışanları karşılayacak bir otomatik yaylı silahların olduğu uyarısı da bulunuyor. 2020'de tekrardan mezara girmeye çalışan arkeologlar, araştırmaları sonucu bölgede anormal seviyede yüksek civa bulunduğunu da teyit etti.

Aynı şekilde tarihçiler, imparatorun 'civa nedeniyle' öldüğünü tahmin ediyor. Daha sonradan yapılan araştırmalarda da, 49 yaşında öldüğü tahmin edilen imparatorun birçok içkisi ve şarabında yoğun şekilde civa bulundu.

Bubi tuzaklarının yanı sıra, mezara girmeye çalışmanın ayrıca başka sıkıntıları olduğu da belirtiliyor. Aktarılana göre, tuzaklar aşılsa ve güvenli bir ortam sağlansa dahi, hava ile temas edilmesi durumunda 2000 yıllık heykellerin kaplamalarının 4 dakika içinde derisinin döküldüğü belirtiliyor.