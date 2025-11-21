Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı bölgelerde durumun normale döndüğü, Avlonya, Leş, Fier ve diğer bölgelerde ise sel nedeniyle çok sayıda ailenin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Sivil Savunma Ajansı koordinasyonunda tüm sivil acil durum kuruluşlarının ülkenin çeşitli bölgelerinde son günlerde meydana gelen yağışlar sonucu oluşan durumu kesintisiz takip ettiği kaydedildi.

Arnavutluk'ta son günlerde meydana gelen yağışlar nedeniyle evleri, tarım arazilerini su bastı, çok sayıda köprü ve yol hasar gördü.