Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un sosyal medya paylaşımı şöyle:

Yerel lideri olduğum bölgede gerçekleşen dünkü feci kaza herkesi olduğu gibi beni de derinden etkilemiştir.

Üzerime düşen sorumluluktan kaçacak değilim.

Tatar: Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar ülke imajına katkı yapıyor Tatar: Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar ülke imajına katkı yapıyor

Bahaneler de üretecek değilim.

Hükümetin hali ortada, vatandaşın tek umudu biz isek gereğini son 2 yılda yaptığımız gibi önümüzdeki 2 yılda da yapmaya devam edeceğiz.

Keşke tek sorunlu yol Girne-Çatalköy yolu olsa.

Kentimizin ve ülkemizin geneli trafik açısından sorunlu.

Yine de biz üzerimize düşeni de düşmeyeni de gücümüz oranında yapacağız.

Sonrasında herkes yoluna…