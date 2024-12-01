Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un sosyal medya paylaşımı şöyle:

Yerel lideri olduğum bölgede gerçekleşen dünkü feci kaza herkesi olduğu gibi beni de derinden etkilemiştir.

Üzerime düşen sorumluluktan kaçacak değilim.

Bahaneler de üretecek değilim.

Hükümetin hali ortada, vatandaşın tek umudu biz isek gereğini son 2 yılda yaptığımız gibi önümüzdeki 2 yılda da yapmaya devam edeceğiz.

Keşke tek sorunlu yol Girne-Çatalköy yolu olsa.

Kentimizin ve ülkemizin geneli trafik açısından sorunlu.

Yine de biz üzerimize düşeni de düşmeyeni de gücümüz oranında yapacağız.

Sonrasında herkes yoluna…