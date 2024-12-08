Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölge Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Artvin Valisi Turan Ergün bölgede incelemelerde bulundu.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

"AKINTI KISMEN DEVAM EDİYOR"

Heyelanlı bölgenin Rize tarafında incelemelerde bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Artvin Valimizle koordinasyon halindeyiz. Rize tarafından destek olarak geldik. Tünelin çıkışında meydana gelen bir heyelan. İhtiyaç duyulan bütün ekipler burada." dedi.

"Bir müddet Karadeniz Sahil Yolumuzu bu istikamette trafiğe kapattık, çalışmalar tamamlandığında açmış olacağız." diye konuşan Baydaş, akıntının kısmen devam ettiğini kaydetti.

Baydaş, "Ekiplerimizin emniyetini sağlayarak çalışma gerçekleştiriliyor. Heyelanın devam ettiği kısım muhtemelen bir miktar daha inecek. Yolu hızlıca açmaya çalışacağız.” dedi.

"PTS SİSTEMLERİNİ KONTROL EDİYORUZ"

Heyelanın altında araç olup olmadığının Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kameralarıyla araştırıldığını söyleyen Vali Baydaş, “Toprak altında kalan araç var mı? Henüz bilmiyoruz, araştırıyoruz. PTS sistemlerini kontrol ediyoruz. O esnada geçen ve geçmeyen araç var mı, yok mu? İnceliyoruz. Bize de gelen bir ihbar yok.” diye konuştu.



VALİLİKLERDEN AÇIKLAMA

Artvin ve Rize valilikleri heyelanla ilgili yazılı açıklamalarda bulundu. Yol açma çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen Artvin Valiliği’nin açıklamasında, Artvin-Rize kara yolunu kullanacakların, ulaşımda meydana gelen aksaklıklar nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Rize Valiliği’nin açıklamasında “Karayolları, AFAD ve İl Özel İdare ekipleri, heyelanın meydana geldiği alanda acil olarak çalışmalara başlamış olup, can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu güzergahta yola çıkmamaları önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.