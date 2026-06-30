Toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı, asgari ücretin belirlenmesinin yalnızca bir ücret rakamının tespit edilmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

Ballı, bu sürecin çalışanların insanca yaşam koşullarının korunması ile işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması arasında hassas bir denge kurulmasını gerektiren önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde asgari ücret belirlenirken tek bir verinin esas alınmadığını belirten Ballı, çalışanların temel yaşam maliyetleri, enflasyon, hayat pahalılığı, ülkenin ekonomik büyüme performansı, işsizlik oranları ve işletmelerin ödeme gücü gibi birçok unsurun birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Sağlıklı bir asgari ücret sisteminin sosyal diyalog içerisinde, veriye dayalı ve objektif kriterlerle yürütülen kritik bir süreç olduğuna işaret eden Ballı, ülkede yürürlükte bulunan Asgari Ücretler Yasası'nın da komisyonun dikkate alması gereken esasları ortaya koyduğunu belirtti.

Hayat pahalılığı oranının da bu kriterlerden biri olduğunu ifade eden Ballı, ilgili döneme ilişkin resmi hayat pahalılığı oranının henüz açıklanmadığını söyledi.

Bu nedenle bugünkü toplantının ön değerlendirme niteliğinde olduğunu kaydeden Ballı, tarafların ellerindeki verileri paylaşacağını, resmi hayat pahalılığı oranının açıklanmasının ardından ise ortak bir zeminde buluşulmaya çalışılacağını belirtti.

Ballı, amaçlarının çalışanların alım gücünü koruyan, işverenlerin sürdürülebilirliğini gözeten adil ve dengeli bir karar almak olduğunu ifade etti.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı'nın yanı sıra işveren tarafını temsilen Sercan Görgüner Bahçeci ile Metin Oral, işçi tarafını temsilen ise Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu katıldı.