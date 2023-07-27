Net 15 bin 750 TL, brüt 18 bin 103 TL olarak belirlenen asgari ücret, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanacak.

Devlet tarafını temsilen 4 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üyenin katıldığı dünkü toplantıda, tarafların görüşlerini sunmasının ardından, Hür-İş’in itiraz ettiği asgari ücret oylamaya sunuldu. Oylamada, asgari ücret Devlet ve işveren tarafının oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre, asgari ücret 1 Temmuz 2023’ten itibaren brüt olarak, saatlik 104,44 TL; günlük 835,52 TL; haftalık 4177,61 TL ve aylık: 18,103,00 TL olacak.