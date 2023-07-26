Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere toplandı.

Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılıyor.

Taçoy: “İnşallah buradan bir sonuç ile çıkacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Çalışanların haklı olan itirazını görüşmek için toplandık, bunu tartışacağız. İnşallah buradan bir sonuç ile çıkacağız” dedi. Bakan Taçoy, işverenin prim desteği talebinin Cuma günü Başbakanlıkta görüşüleceğini açıkladı.

Serdaroğlu: Ümidimiz yok

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, “Ümidimiz yok” diyerek sözlerine başladı, asgari ücretin ‘geçim ücreti’ olduğunu ifade etti. Serdaroğlu, “Biz bu belirlenen rakama nasıl itiraz etmeyelim? 15 bin 750 TL’nin dışarıdan alabileceği hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

Geçimin giderek zorlaşacağının altını çizen Serdaroğlu, “Bu masanın görevi başlangıç ücreti belirlemek değil, geçim ücretini belirlemektir” dedi.

Arhun: İyi bir asgari ücret belirledik

İşveren Sendikası Başkanı Metin Arhun, ‘iyi bir asgari ücret’ belirlediklerini savunarak, “Devlet kanadıyla anlaşarak, hayat pahalılığı oranında artış verip, toplantıyı neticelendirmiştik. İyi bir sonuç çıkardık" açıklamasını yaptı. "Komisyonun görevi en düşük rakamı belirlemektir” ifadelerini kullanan Arhun, “Bazı Avrupa Birliği ülkelerinden bile daha yüksek asgari ücret belirliyoruz” dedi.