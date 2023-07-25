Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 15 bin 750 TL net, 18 bin 103 TL brüt olarak belirlenen asgari ücrete Hür-İşçi Sendikası Federasyonu tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere yarın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantı saat 09.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Komisyon 12 Temmuz’da yaptığı toplantıda 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yılın asgari ücretini hükümet ve işveren taraflarının oyuyla belirlemiş; işçi tarafını temsil eden Hür-İş 21 Temmuz’da rakama resmi itirazını bildirmişti.