HÜR-İŞ federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Serdaroğlu, toplantıda yüzde 18.39 oranında artışın kabul edildiğini ancak kendilerinin buna itiraz edeceğini söyledi.

Serdaroğlu, “Bu hükümetin emekçi ile yürüme gibi bir derdi yoktur. Eşitlik ilkesine aykırı davrandılar. Şuan içerde karar alınmıştı ve gizlilik kalmamıştır. Artık konuşma zamanıdır. İçerde işverenler ağlıyor. Yüzde 18. 39 verdiler ve içerde hiçbir kriter koyulmadı. Hayat Pahalılığı oranı altında Asgari Ücret belirlediler. Sonunda ne olursa olsun, gerekirse yargı yoluna gideceğiz. Ölmek var dönmek yoktur. Bizi korkutamazlar. Bütün özel sektördeki herkes bunu bilsin biz dilenci değiliz. Sadaka da istemiyoruz” diyerek toplantıdan çıkan karara sert tepki gösterdi.

Serdaroğlu, “İnsanları sadece insanları açılık sınırından kurtarmak marifet değildir. Zamlar durdurulmadığı sürece bu hayat pahalılığı açıklandığı sürece sen insanoğlunun alım gücünü korumakla yükümlüsün. Sosyal devlet olmak bunun gerekliliğidir” dedi.