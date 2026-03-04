Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle WhatsApp grupları başta olmak üzere bazı sosyal medya mecralarında yayılan ve Bakanlığın logosu ile kurumsal tasarımı kullanılarak hazırlanan görselde yer alan “savaş koşulları nedeniyle emeklilik işlemlerinin askıya alındığı” yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, bahse konu görsel ve içeriğin Bakanlık tarafından hazırlanmadığı ya da yayımlanmadığı belirtilerek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik oluşturulduğu değerlendirilen paylaşımın Bakanlıkla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı da kaydedildi.

Öte yandan, emeklilik işlemleri ile Bakanlığın tüm hizmetlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Kamuoyunun yalnızca Bakanlığın resmî internet sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamalara itibar etmesi istendi.