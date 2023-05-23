Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EYT BAŞVURULARI

Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ AYINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Temmuz ayında ASGARİ ÜCRET yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Hazırlıklarımız var.