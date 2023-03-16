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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Olası bir deprem için hazırlıklı olmamız gerektiğini kaydeden Akansoy, “Hatay fay hattı vardır onun stresinin yükseldiği ve olası bir depreme karşı bizim de hazırlıklı olmamız gerektiği ortaya çıktı. Biz de kendi binalarımız üzerine risk analizi yapılması gerektiği üzerinde durduk. İnşaat mühendisleri odası başbakanlık kriz merkezinin koordinasyonuyla 800 binanız analizini yaptı ve bir liste çıktı ortaya. Orada o listenin ilk 300 ü ileri tetkik yapılmak üzere boşaltılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.



Akansoy, “Örneğin Namık Kemal Lisesinin boşaltılması gerekiyor. Binanın boşaltılıp çocukların çadırlara girmesi gerekmiyor. Oradaki sahaya prefabrik sınıflar yapılabilir. İkincisi Mağusa da yüksek bir dayanışma duygusu var. Mağusalı iş adamlarından bu parayı bir günde toplayabiliriz. Çocuklarımız için bunu yapabiliriz. İnanın yeni bir lise binası yapılana kadar orası kullanılabilecek bir donanımda olur ve çocuklar da psikolojik olarak çadır baskısı altında olmaz. Bu çocuklar eğitim mi alacak yoksa deneme tahtası mı olacak? Bu kadar cahillikle bu iş olmaz. Bu sene eğitim çadırda kaldı. Çocuklarımıza istediğimiz kalitede eğitim veremedik. KKTC gerçeği Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun söylediği gibi değil” dedi.