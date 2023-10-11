Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, KKTC’nin isminin değiştirilmesiyle ilgili ortaya atılan fikirlerin yeni bir ayrılıkçı serüvene doğru gitmesi halinde bunun karşısında olacaklarını dile getirdi, sadece BM parametreleri ekseninde bir çözümü gözeten düzenlemeleri görüşebileceklerini ifade etti.

Akansoy bu sabah, Kanal SİM’de Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu “Geniş Açı” programına konuk olarak gündemdeki konuları değerlendirdi. Pile’de son olarak yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu ve uzlaşıya varılmasının kendileri için sevindirici bir gelişme olduğunun altını çizen Akansoy, bu yapıcı tavrı selamladıklarını belirtti. Türkiyeli bazı yetkililerin KKTC’nin adının değiştirilmesiyle ilgili yarattıkları gündemle ilgili de konuşan Akansoy, bu tartışmaların Kıbrıs Türk halkının gündeminde olmadığını da dile getirdi.

“TATAR VE HÜKÜMETİN BİLE HABERİ YOK”

KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Devleti veya Kıbrıs Devleti gibi isimlerle değiştirilme gündeminden Ersin Tatar ve ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümet yetkililerinin dahi haberi olmadığını belirten Akansoy, New York’ta gerçekleşen BM Genel Kurulu öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılara katıldıklarını ancak böyle bir konunun gündeme dahi gelmediğini açıkladı. Akansoy, “Kıbrıs tük halkı kendi durumunu değerlendirmekten acizmiş gibi, kendiyle ilgili geleceğe dair söz söyleme kapasitesi yokmuş gibi Ankara’dan bu tip açıklamaların yapılması kabul edilebilir değil” dedi.

“AYRILIKÇI SERÜVENLERİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Ülkenin isminin değiştirilmesinin şayet ayrılıkçı serüvenlere kapı açacak bir durum yaratacaksa buna kesinlikle karşı çıkacaklarının altını çizen Akansoy, “Ancak bu BM parametreleri ekseninde bir çözümü gözeten düzenleme ise bunu da bilmek isteriz. Ayrılıkçı bir perspektiften yola çıkılacaksa bizim burada herhangi bir kabulümüz olmaz” dedi.

“FEDERASYONU GÖMMEK İÇİN KIBRIS TÜRK DEVLETİ’Nİ KURMAK Erhan Arıklı’YI AŞAR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabah Postası’ adlı programda yaptığı, “Kıbrıs Türk Devleti’ni kurup federasyonu gömeceğiz” Şeklindeki açıklamalarına da yanıt veren Akansoy, “Federasyonu gömmek için Kıbrıs Türk Devleti’ni kurmak Erhan Arıklı’yı aşar” ifadelerini kullandı.

“HRİSTODULİDİS ÇÖZÜM İSTEYEN LİDER ROLÜNE GEÇTİ”

Ersin Tatar ve hükümetin ayrılıkçı tezleri sayesinde Güney Kıbrıs ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in dünya gözünde şu an çözümü isteyen taraf rolüne geçtiğini ifade eden Asım Akansoy, “İhtiyacımız olan şey BM Güvenlik Konseyi kararları içerisinde hareket edilmesidir” dedi. Başkanlık sistemine geçişle ilgili tartışmalara da değinen Akansoy, yeni bir anayasa hayali kuranların aynı zamanda başkanlık sistemine geçiş ve yargı bağımsızlığını ortadan kaldırma hayalleri de kurduklarını ancak kendilerinin böyle bir tartışma içerisinde olmadıklarını belirtti. Akansoy halkın gündeminin de bu konular olmadığına işaret ederek, “İnsanların sosyal, ekonomik, eğitim ve göç sorunları var. Bunlarla ilgili adım atılması gerekir. Siyasi istikrar bu ülkede önemli bir konudur ve bu parlamenter sistemde sağlanabilir. Erhan Arıklı’nın bizim adımıza konuşma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.