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CTP Milletvekili ve Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

TDP Genel Başkanı Mine Atlı’nın CTP’yi eleştiren açıklaması hakkında konuşan CTP genel Sekreteri Asım Akansoy, “Siyasetin temeli eleştiridir. Bunu hazmetmek lazım... Yapıcı eleştiri olmadan herhangi bir yere varmak mümkün değildir. Laf sokarak herhangi bir yere varamayız. Eleştirinin de bilgi ve analiz temelli olması lazım. Duygular üzerine hareket ettiğinizde halkın beklentilerine cevap veremiyorsunuz. Bu nedenle Mine Atlı’nın açıklamasını yanıt vermek istemiyorum” dedi.