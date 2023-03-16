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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

Sendikaların dün meclis önündeki maaş kesintileri hakkındaki basın açıklamasını değerlendiren Akansoy, “Depremle birlikte aslında Kıbrıs Türk toplumu her felaket karşısındaki duruşunu gösterdi ve büyük bir dayanışma gösterdi. Bunun ardından süreç ilerlemeye başladı ve hükümet tarafından bir miktar saptandı ve bunun karşılanması gerektiği vurgulandı. Biz bunları makul bulduk ve elbette bir şekilde destek verilmesi gerekiyor ancak UBP bir dayatma ile yasa gücünde kararname yayınladı ve bunu karşılamaya yöneldi. Bu işin bu şekilde olmayacağını söyledik. Bu ülkede adil bir kesinti olması gerektiğini söyledik. Elbette dayanışma içinde olalım ama bu adil olsun dedik. Emekliden ve asgari ücretliden bu kesintileri yaparak insanların alım gücüne dokunmayalım dedik. Neden o insanların canını acıtıyorsun? Bizim felsefemiz adalet üzerine ve ekonomik düzeni bozmamak üzerineydi ve bunun üzerine bir AD-HOC komite oluşturuldu. Örgütler ile yaptığımız görüşmeler sonrasında 7 maddelik bir görüş çıkardık. Deprem üzerinden bir siyaset yapma derdimiz yok. Ancak önerilerimiz komitede dikkate alınmadı. Eski yasa gücündeki kararname önümüze konuldu. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Böyle gönüllülük olmaz. Biz de bu adaletsiz ve dengesiz çalışmanın içerisinde olmak istemedik ve AD-HOC komiteden çekildik. Yasa tasarısı genel kurula geldiğinde görüşlerimizi ortaya koyacağız” dedi.



Konuşmasının devamında çadırda eğitimi eleştiren Akansoy, “Çadırda eğitime devam etmek mümkün değildir. Orada ısıtma sorunu var, yağmurda çocuklar darmadağın oldu. Çadırın içine girmek sizi eğitimde verimli kılmıyor. Çadır savaş ortamıdır. CTP olarak dedik ki toplum tasarrufta bulunsun ama siz de tasarruf yapacaksanız. Eğer bu dönem olağan üstü bir dönemse siz de elinizi taşın altına koyacaksınız. İcazı ikramlardan tasarruf yapacaksınız, istihdamlardan tasarruf yapacaksınız, örneğin Sayın Tatar’ın örtülü ödeneği ile okul yapılır. Küllüye konusunda en çok Sayın Tatar’ın açıklamalarından rahatsız oldum. Sayın Tatar ‘Külliyeyi ben istemedim’ dedi. Sayın Tatar’ın devreye girmesi gerekiyor. En azından birkaç ay o inşaatın durdurulması lazım” açıklamasını yaptı.