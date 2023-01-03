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İş insanı Asım Dedezade, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yerel seçim sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Dedezade, “Mağusa’da eski belediye başkanının devreye girmiş olması yeni adayı hırpaladı. UBP içinde gecikmiş bir takım kararlar vardı ve partinin iç meselelerinden dolayı geciktiler. 6 ay önce bu parti bir türbülans geçirdi. 6 ayda da bu kadar dindi. Mağusa adayı yanlıştı, bu nedenle sonuç ortadadır” dedi.

Dedezade, “Lefkoşa’da bu sonucu biliyordum ve bekliyordum. Küçük mahalli bir seçimde belediyede eğer 800 kişi çalışıyorsa ve bu 800 kişi 8,5 yıldır ne talep edip aldıysa ve mevcut başkanla ilişkileri çok iyiyse bu seçimin böyle olacağı bellidir” ifadelerini kullandı.

Dedezade, “Girne de Nidai bey aday olmamalıydı. Taze bir aday gerekiyordu. Aday seçimleri yanlıştı UBP’nin... Parti içi huzursuzluklar aday seçimi konusunda doğru yönlendirmedi. Nidai beyin de destekçileri sanıyorum ki geri çekildi. Eğer bu büyük destekçiler ansızın geri çekilmediyse bu kadar gerileme olmazdı” dedi.

Erken seçim olup olmayacağı konusunda da konuşan Dedezade, “Olası bir erken seçim görmüyorum. Bugün UBP mayıs ayından itibaren Ünal Üstel’in önderliğinde 4.5 yıl temiz bir koşu alanı buldu önünde. Bu 4 yılda düşündüklerini gerçekleştirmesi lazım. Bu ülkede seçim olmaması için lehine çok konu var. Herhangi bir seçimde çok ciddi bir değişim olmuyor. Ctp’nin 2018 şubattan sonra yürüttüğü hükümet hala akıllardadır. Bugün Ünal Üstel’in kullandığı çok iyi bir cümle var ‘İşi yapan biziz’ diyor ve diğerlerinin ne yaptığını hatırlattı. Ünal beye katılıyorum” dedi.