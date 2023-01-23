Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme paylaşımında bulundu.

Murat Şenkul, Uğur Mumcu Caddesi’nden, Oscar Hotel yönüne giden yolun sabah 07.00’de trafiğe açıldığını, fakat aşırı sürat gözlemlendiği gerekçesiyle söz konusu yolun tekrardan trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Bölgede mevcut 2 yaya geçidinden yayaların geçmesi neredeyse imkansız olduğunu kaydeden Şenkul, “Hem açılan dönüşün daha güvenli olması hem de yayaların sağlığı için bu cadde üzerinde sürat düşürücü kararlar alınması kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Şenkul, bu hafta içerisinde Trafik Komisyonu’nu tekrar toplayıp yoldaki sürati azaltma yönünde yapacaklarını masaya yatıracaklarını belirterek, “Yeni kararlar üretilip yol güvenliğini hem araç hem yaya trafiği açısından güvenli hale geldikten sonra Oscar yönündeki dönüşü tekrardan açacağız” dedi.