İzmir'in Çiğli ilçesinden kalkış yapan askeri helikopter zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı.
BOŞ ARAZİYE İNDİ
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı bildirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığından gelen açıklamada "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından (Çiğli/İzmir) kalkan bir helikopterimiz teknik arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı, yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edildi" bilgisi paylaşıldı.