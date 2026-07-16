İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Gün içerisinde jandarmadaki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edilen toplam 12 zanlı savcılıkta ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüphelilerden Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse, M. Sait Köse ve Mert Ulu tutuklama, Alev Tohumcu, Batuhan Coşkundeniz, Ceyda Köse, Çiğdem Acil, Gözde Aktı ve Sedat Konca ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.