Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Kuşak, 23 Temmuz 2024 tarihinde 08.00 sıralarında Haspolat bölgesi civarından askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçen zanlının aynı gün Erülkü süpermarkette tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tercüman eşliğinde sorgulanan zanlının Güney Kıbrıs’tan geldiğini söyleyerek, ülkesine dönmek için yardım istediğini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının adaya herhangi bir yasal girişinin olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının aleyhine getirilen 1. Derece Askeri Yasak Bölgeye gizlice girme ve İhlal suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis, 26 yaşındaki zanlının KKTC'de herhangi bir yasal statüsü bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.