YDP Genel Sekreteri Talip Atalay, BRT’de 14. Saat programına katılarak İsrail-Filistin çatışmasını değerlendirdi.

Atalay, “Joe Biden ABD Başkan Yardımcısı iken 2014 yılında Kıbrıs’a gelmişti ve ilk görüşmeyi de bizimle yapmıştı. O zaman ben Din İşleri Başkanı iken dini liderlerle görüşmüştü. Orada Biden’ın gündeme getirdiği bir konu vardı. Demişti ki; biz Obama ile inanç zeminli tartışmaların, çatışmaların niçin olduğunu tartışıyoruz. Benim evimdeki bir duvarı kaplayan kütüphanem dinler ve karışık dinlerle alakalıdır. İşte Obama ile din çatışmalarını nasıl önleriz, bunu nasıl yok ederiz zemininde tartışıyoruz falan demişti. Ve umut kavramının en önemli kavram olduğunu kendisi de bize söylemişti. Şimdi ben bakıyorum aynı Joe Biden başkalarının malını ve canını dini olarak kendilerine verildiğini iddia eden bir algı üzerinden sistematik bir şekilde hem işgal eden hem de katleden bir devletin dün akşam özellikle işlenen cinayetine tamamen patlama diyerek ve dahası ne olursa olsun dünyada hiçbir radikal terör örgütü dahil çok nadir yapmayacağı şekilde çoluk çocuk kadın demeden binaların tümden üzerine bomba yağdırılması ve özellikle dün ne kadar inkar etmeye çalışsalar da hastaneyi bombalamayı patlama diye tanımlama çabası, masumlaştırması Biden’a hiç yakışmadı. Kendileri ile çelişen bir zeminleri var” dedi.

“ZİHİNLERİ, DÜNYADA BİR LİTRE PETROLDEN DAHA KIYMETSİZ PEK ÇOK CAN VAR FİKRİNE SAHİPTİR”

Küresel güçlerin bir şeylere karar verdiklerine dikkati çeken Atalay, “Eğer derdiniz Gazze açıklarındaki çok zengin petrol yatakları ise değer mi? Bu mudur insanlık. Ama önemli değildir ki! Bir litre petrolden daha kıymetsiz pek çok can var dünyada anladığım kadarı ile onların zihinlerinde. Ve bunların maalesef tamamı kendileri dışındaki herkesin zaten kıymetsiz canlara sahip olduğunu fikrine sahip olmalarından kaynaklanıyor. Bu bakış açısı ile yürüyorlar” diye konuştu.

“ÜLKEDE AZINLIK DURUMUNA DÜŞMEMEMİZ GEREK. TOPRAKLAR SATILMAMALI, UZUN VADELİ KİRAYA VERİLMELİ”

İsraillilerin KKTC’den mal satın almasına ilişkin bir soruya ise Atalay, küresel bir köye dönüşen dünyada herkesin her yerde olduğunu söyledi.

YDP Genel Sekreteri Atalay, “Hele Kıbrıs tarih incelenirse her zaman göç almıştır. Bu yeni bir durum değil. Sadece 1974’ten sonra travmatik bir değişim olduğu için biz bunu fark ediyoruz. Kıbrıs Türkü’nün geçmişine bakın içinde Filistin, Ürdün akrabalığı da vardır. Pek çok yerden gelen giden vardır. Burası Ada. Bu Adaların kaderidir. Ekonomik varlığı devam ettirebilmeniz için mobilite gidiş gelişin olması şart. Alışverişin olması şart. Kendinizi izole ederek, geçindiremezsiniz. Ama bunun için bir kontrolün olması lazım. Bütün hesapların tüm tarafların bir araya gelerek yapılması gerekiyor. Beyin fırtınası zemininde çalışmak gerek. Ülkede azınlık durumuna düşmememiz gerek. Bu ülkede topraklar belki satılmamalı. Topraklar uzun vadeli kiraya verilmeli. Asla asli mülkiyeti herhangi bir yabancıya bir noktadan sonra verilmemeli. Bir şekilde bir dengenin oluşturulması lazım. İsrail- Gazze savaşının ülkede yabancı mal satışının daha ciddi tartışmasını sağlayacağını düşünüyorum. Ve tartışılmalıdır da” dedi.

Kaynak: BRT