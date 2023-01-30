Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, BRT ekranlarında yayınlanan ve ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Kamu-Sen Başkanı Atan, vergi matrahlarının Resmi Gazete’de yayımlandığını açıklayarak, "Olması gereken buydu" dedi.

Kamuda örgütlü sendikalar, bugün Başbakanlık önünde bir eylem yapmış, saat 16.00’ya kadar vergi matrahları açıklanmaz ise yarın kamudaki işlerin durdurulacağı belirtilmişti.

"55 KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDİLECEK"

Hayat pahalılığına işaret eden Atan, "İnsanlar can çekişiyor, halkın beli bükük... Bu hayat pahalılığı durmayacak" ifadelerini kullandı.

Atan, "Bize gelen duyumlara göre, 55 kişi işçi statüsünde istihdam edilecek. Bu doğru mu? 'Para yok, ekonomi iyi değil' diyorsunuz, istihdam yapıp, müsteşar atıyorsunuz... Biz hükümet doğruyu yaparsa alkışlarız, yanlış yaparsa tepkimizi gösteririz" diye konuştu.

"PROTOKOL İÇERİSİNDE SENDİKALARA YAPTIRIM SÖZ KONUSU"

2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolüne yönelik bazı duyumlarda aldıklarını aktaran Atan, sendikalara yönelik yaptırımın söz konusu olduğunu belirtti, sendikaların bir güç olduğunun altını çizdi.