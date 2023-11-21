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Tüp gaz, elektrik ve ekmeğe gelen zamlara dikkat çeken Atan, “Hiçbir şey ucuzlamıyor. Temel gıda maddeleri ağırlıklı olarak enflasyon hesaplamaları yapılmalı” dedi.

İç piyasanın dövize endeksli olduğuna dikkat çeken Atan, asgari ücretle halkın geçinemeyeceğini, mevcut asgari ücretin yoksulluk sınırı altında olduğunu kaydetti.

Atan, “İsias katillerinin gerekli cezaları alması için gerekli adımlar atılmalı ve baskı unsuru oluşturarak kamuoyu yaratılmalı” dedi.

KAMUSEN’den verilen bilgiye göre, Atan katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

OKKALI ZAM... Bazı tütün ürünleri 10 TL zamlandı!

OKKALI ZAM... Bazı tütün ürünleri 10 TL zamlandı!

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