Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, turizm sektörünü ayağa kaldırmak amacıyla otellere yönelik hazırlanan “Bir Can Suyu, Bir Nefes” hibe programı tanıtım toplantısında atılacak adımları duyurdu.

Ataoğlu, 5 yıldızlı olmayan ve kumarhanesi bulunmayan 70 Kıbrıs Türk Otelciler Birliği üyesi otele 400 bin TL, otellerdeki yatak başına ise bin TL ekstra hibe sağlanacağını kaydederek, toplam hibe miktarının 38 milyon TL olduğunu ifade etti.

“Güneş Enerji Sistemi Projesi ile küçük işletmelere elektrik desteği verilecek.”

Ataoğlu, bunun yanında, elektrik giderlerinin düşürülmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleriyle yapılan çalışmalarla Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinin hayata geçirileceği ve küçük işletmelerin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Alım gücünü artırmak için köy ve kadın kooperatifleriyle bir çalışma yürütüldüğünü de belirten Ataoğlu, çalışma tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Ataoğlu, bu proje sayesinde temel tüketim ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı.

“Charter sefer teşviki küçük otelleri destekleyecek”

Ataoğlu, 1 Ocak itibarıyla yeniden başlatılan charter sefer teşvikiyle ilgili de açıklama yaparak, uygulamanın özellikle küçük otellerin ayakta kalmasını sağlamak ve turist gelişini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

“Amacımız turizmi sürdürülebilir kılmak, küçük işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve ekonomik canlanmaya katkı sağlamaktır.” diyen Ataoğlu, desteklerin sektörün her kesimine ulaşması için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Özellikle küçük otellerin ayakta kalmasının önemine vurgu yapan Ataoğlu, “Turizmi ayağa kaldırmak için küçük otelleri de ayakta tutabilmek önceliğimizdir. Bu amaçla tüm gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.