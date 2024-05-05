Çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak amacı ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen ve mayıs ayı boyunca ülkenin farklı noktalarında devam edecek “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” Girne Boğaz Piknik Alanı’nda başladı.

Etkinliğe, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Çevre Koruma Dairesi Personeli ve Gençlik Federasyonu üyesi gençler katıldı.

Maraton öncesinde Gençlere yönelik bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlerin bu duyarlılığı karşısında büyük bir heyecan ve bir o kadar da bir vatandaş olarak sorumluluk hissinin daha da arttığına işaret ederek, bu sorumluluk bilincinin ülkenin her bir bireyine kadar gitmesi temennisinde bulundu.

“Gençlerimiz çok önemli ve örnek bir projeye imza atıyorlar. Bu örnek proje ile umarım insanlarımızın çevremize olan duyarlılığını arttırarak, daha temiz bir ülke yaratmak anlamında bir adım daha atmış oluruz” diyen Ataoğlu, bu farkındalığı yaratmak adına verdiğimiz mücadelede, gençlerimizle birlikte devam ediyor olmamız, sonuç açısından daha da etkili olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.

“Amacımız, Gelecek nesillere daha sürdürülebilir, daha temiz bir ülke bırakabilmektir. Bu mücadeleyi gençlerle birlikte vermek de bizlere hem güç hem de mücadele azmi veriyor” diyen Ataoğlu, ülke gençlerinin çevreye olan duyarlılığının tüm ülke insanına örnek olacak seviyede olduğunu, bunun da heyecan ve umut verici olduğunu belirtti.

Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, sembolik ve sadece dünya çevre duyarlılığına katkı olması maksadı ile kutlama noktasına gelmek hedefinde olduklarını belirterek, Gençlerin, Mayıs ayı boyunca her Cumartesi ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirecekleri etkinliğin, ülke insanına örnek olmasını, farkındalık yaratılmasını ve insanların çevreye olan duyarlılığının arttırılmasına katkı sağlamasını temenni ederek, gençlere ülkenin geleceği adına teşekkür etti.

Ataoğlu’nun konuşmasının ardından “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu” grupların alanda çöp toplaması ile başladı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da beraberindeki bürokratlarla birlikte, alanda piknik yapan vatandaşları ziyaret ederek, çöplerin yere atılmaması konusunda uyarılarda bulundu, etkinlik hakkında bilgi verdi ve piknik sonrasında toplanması için vatandaşlara çöp poşeti dağıttı.

1 SAATTE TOPLANAN ÇÖPLER, ACI GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Mayıs Ayı boyunca, ülkenin farklı noktalarında devam edecek ve maraton sonunda en fazla çöpü toplayan grubun ödüllendirileceği maratonun ilk adımı olan Boğaz Piknik Alanı’nda 1 saatte toplanan çöpler, ülkenin çevreye olan duyarsızlığını gözler önüne serdi.

Yaklaşık olarak 200 kg. plastik ve naylon çöp toplanan maratonun ilk gününde 100 kilograma yakın da cam atık toplandı.