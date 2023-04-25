-CANLI AKTARIM

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Girne Antik Limanda yürütülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Bazı sorunlardan dolayı, restorasyon çalışmalarının uzadığını belirten Ataoğlu, çalışmaların beklenenden 3-4 hafta geç tamamlanacağını belirterek, Haziran sonunda Antik Limanı'nın yeni çehresiyle açılacağını düşündüklerini söyledi.

Yapılacak olan ödemelerin, Maliye'nin yetkisi ile yapıldığı anda işlerin daha hızlı ilerleyceğini düşündüğünü belirten Ataoğlu, 'Haziran sonu Girne Antik Liman, yeni çehresiyle turizme ve vatandaşımıza açılacaktır' diye konuştu.