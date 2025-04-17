Ataoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Oktay Saral’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı’na yönelik ifadeleri büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Başbakan Üstel’in halkın demokratik iradesiyle göreve geldiğini vurgulayan Ataoğlu, bu tarz küçültücü değerlendirmelerin yalnızca bireyleri değil, halkın onurunu da zedelediğine dikkat çekti.

Ataoğlu şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, geçmişten bugüne kimliğini, inancını ve değerlerini kararlılıkla korumuş; saygıyı ve eşitliği esas alan bir ilişkiden yana olmuştur. Her zaman olduğu gibi, bugün de karşılıklı saygıya dayalı, yapıcı ve birleştirici bir dilin kullanılmasını temenni ediyoruz.”