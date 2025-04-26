Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Turizm Bakanları Toplantısı (EİT 2025), Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğinde, üye ülke temsilcilerinin katılımıyla Erzurum’da gerçekleştirildi.

2025 yılı EİT Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da düzenlenen, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 6. Turizm Bakanları Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un moderatörlüğünde, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür, Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kazakistan Cumhuriyeti Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Yerkinbayev, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Turizm Dairesi Müdürü Kasymov Erdenet, Pakistan İslam Cumhuriyeti Milletvekili Ali Zahid, Tacikistan Cumhuriyeti Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Ziyodullo Salimzoda, Özbekistan Turizm Komitesi Başkanı Umid Shadiev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çatısı altında, ortak tarih, kültür ve gönül bağı ile bir araya gelmiş kardeş ülkelerin turizm vizyonlarını paylaşmak ve iş birliğimizi daha da derinleştirmek üzere burada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

“Turizm, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve diplomatik bir köprüdür. Bizler, Ekonomik İş birliği Teşkilatı üyesi ülkelerle aramızdaki kadim bağları bu köprü üzerinden daha da güçlendirme sorumluluğuna sahibiz” diyen Ataoğlu, “Bu bilinçle, 1992 yılından bu yana her seviyedeki toplantı ve etkinliklerine katıldığımız, 2012 yılında ise gözlemci üyesi olduğumuz teşkilatın çalışmalarına katkıda bulunmak ve müşterek amaçlarımızı ilerletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler bu misyonun bilinciyle, kültürel zenginliğimizi ve eşsiz doğamızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ataoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak üye ülkelerden beklentimiz, sahip olduğumuz işbirliği potansiyelini hayata geçirmek için karşılıklı temasların, ziyaretlerin, ortak çalışmaların ve deneyim paylaşımlarımızın artırılması yönündedir.

Bu çerçevede, üye ülkeler arasında turizmi teşvik edecek ortak projelerin geliştirilmesini, sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulmasını ve kültürel değerlerimizin daha etkin bir biçimde tanıtılmasını son derece kıymetli buluyoruz.

'TURİZM ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİ SADECE EKONOMİLERİMİZE KATKI SAĞLAMAKLA KALMAYACAK, AYNI ZAMANDA BÖLGEMİZDEKİ BARIŞ VE İSTİKRAR ÇABALARINA KATKI KOYACAKTIR'

Kalben inanıyoruz ki, Turizm alanındaki iş birliği sadece ekonomilerimize katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgemizdeki barış ve istikrar çabalarına katkı koyacaktır ve dostluk ortamını güçlendirecektir.

Bizler Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Ortak kültürel mirasımızı turizm üzerinden daha görünür kılmak, ekonomik işbirliklerimizi artırmak ve halklarımız arasında güçlü bağlar kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. KKTC, bu süreçte her zaman yapıcı, iş birliğine açık ve samimi bir paydaş olmaya devam edecektir.

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizde sayısız başarılı EİT etkinliğine Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte ortak ev sahipliği yaptık. Bunların en yakın tarihte gerçekleşeni, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın katılımıyla hibrit formatta düzenlenen 4. Ekoturizm Uzmanlar Grubu toplantısıydı. Bu toplantı, katılan ülkelerin diğer üye devletlerle son derece başarılı Ekoturizm uygulamalarını paylaşma fırsatı sağlaması açısından özellikle önemli ve başarılıydı. Ayrıca, bu etkinlik Ekoturizm girişimlerimizin yanı sıra ülkemizin doğal güzelliklerini ve Kıbrıs Türk halkının sıcak misafirperverliğini kıymetli katılımcılara sunmamıza olanak sağlamıştır.

Bu vesileyle sizleri en kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtir, hepinize başarılı ve verimli bir toplantı dilerim"

LAHOR, EİT 2027 TURİZM BAŞKENTİ SEÇİLDİ

Toplantıda, Pakistan’ın Lahor kentinin EİT 2027 Turizm Başkenti olarak kabul edildiği açıklandı. Tören, tüm bakanlar ve heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı ile sona erdi.