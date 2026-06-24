Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik borçlarının tahsiline ilişkin mali düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 24 Haziran 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun 21 Mayıs 2026 tarihli ve Ü(K-1) 986-2026 sayılı kararıyla kabul edilen, 25 Mayıs 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 65/2026 sayılı “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname” kapsamında borçlulara çeşitli ödeme kolaylıkları sağlanıyor.

Düzenlemeden; tüketim borçluları, proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçluları, yanlış bağlantı veya yanlış çarpan hesaplaması sonucu oluşan borçlar, okunamayan veya eksik okumalardan kaynaklanan ihtilaflı borçlar ile iflas veya tasfiye aşamasında bulunan ve mahkemelik olan borçlular yararlanabilecek.

Kararname ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, vakıf üniversiteleri, devletin sahibi veya hissedarı olduğu işletmeler, yap-işlet-devret modeli kapsamındaki tesisler, belediyeler, sulama birliklerine ait su motorları ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bağlı camilere ait sayaç borçlarını da kapsıyor.

Kıb-Tek, söz konusu borçlarda gecikme zamlarına indirim uygulanacağını, borçların peşin olarak ödenebileceğini veya yüzde 5 peşinat yatırılması halinde ana paranın taksitlendirilebileceğini belirtti.

Açıklamada, kurum tarafından dava edilmiş ancak henüz karara bağlanmamış borçlar, mahkeme kararıyla hükme bağlanmış borçlar ile daha önce çıkarılan benzer yasa gücünde kararnamelerden yararlanmış borçluların da yeni düzenleme kapsamında başvuru yapabileceği kaydedildi.

Kararnameden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, bugün mesai bitimine kadar Kıb-Tek Bölge Amirliklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Gerekli bilgi ve belgelerin ise Kıb-Tek'in resmi internet sitesi ve bölge amirliklerinden temin edilebileceği belirtildi.